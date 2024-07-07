Московская область получила Гран-При на фестивале «Будущее в цветах»

Фестиваль «Будущее в цветах» проходил на международной выставке-форуме «Россия», которая завершает свою работу на ВДНХ. Композиция из Подмосковья «Зеленые горизонты» получила Гран-при в номинации «За лучшее воплощение темы фестиваля», сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

На фестивале были представлены разнообразные клумбы от ландшафтных дизайнеров со всей страны. Это более 100 миллионов цветов, свыше сотни незабываемых экспозиций регионов, ведомств и госкорпораций, уникальные флористические арт-объекты.

«Нам приятно, что руководство выставки признало подмосковную клумбу лучшей на фестивале. Тем более, что Правительство региона уделяет большое внимание развитию парков и общественных территорий. Туристы, когда приезжают в Московскую область, оценивают, и инфраструктуру, и сервис, и красоту. Я уверен, что после такой высокой оценки всё больше моих коллег, глав, руководителей парков будут применять у себя технологию, использованную при создании композиции», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В основе «Зеленых горизонтов» лежит инновационный подход, который внедряют в Подмосковье при управлении ливневыми водами — «Дождевой сад». Его, например, использовали при благоустройстве Стахановского озера в Электрогорске, парков «Зеленый узел» и «Дубрава» в Павловском Посаде.

Главная идея заключается в том, чтобы не бороться с природой, а использовать ее силу в городских пространствах. Для этого высаживают растения с большими корневыми системами в местах, где часто скапливается вода — по берегам рек, водоемов, в понижениях грунта. Когда она туда начинает стекать, зелёные насаждения обильно её поглощают, тем самым предотвращая разливы и затопления. В итоге данная технология создает благоприятную среду для местной флоры и уменьшает объем воды, направляемый на очистные станции.

В композиции, победившей на фестивале, использованы растения выращенные в питомниках Подмосковья. Это молиния, ветреница дубравная, осока волосистая, манник, иван-чай узколистный, змеевик большой, щучка дернистая, купальница, вербейник монетчатый, ирис болотный. Они более устойчивы к нашему климату, любят воду и в условиях влажности поддерживают свою наивысшую декоративность.

«Идея ко мне пришла весной, когда я наблюдала за затапливаемыми частями дорог и улиц. Подумала, что можно решать проблему ливневых стоков красиво, эффективно, без больших затрат с помощью технологии создания участков „Дождевой сад“. Даже в парках мы можем направлять лишнюю воду в искусственно созданную низину и оформлять края растениями, устойчивыми для частичного затопления. Знания основных законов природы позволяют решать многие проблемы, в том числе городских служб — достаточно один раз создать правильное биосообщество и затем оно само себя будет регулировать. В создании нашей композиции участвовало более 20 человек. Это не только те, кто непосредственно делал всё своими руками, но и консультанты по водоемам, питомниководы. Мы подбирали устойчивые растения и материалы, прорабатывали выживаемость и внешний вид композиции», — рассказала автор проекта «Зеленые горизонты», ландшафтный дизайнер Марина Береснева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.