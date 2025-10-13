Московская область отметила День многодетной семьи

Сегодня Подмосковье проживает свыше 117 тысяч многодетных семей, где воспитываются около 380 тысяч детей, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

За последние годы количество таких семей выросло в несколько раз, что говорит о системной государственной поддержке.

Дата приурочена ко дню памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского и символизирует признание заслуг многодетных семей. Московская областная Дума приняла решение об установлении новой региональной праздничной даты — Дня многодетной семьи, который будет отмечаться ежегодно 11 октября.

В Московской области действует одна из самых эффективных в стране систем поддержки многодетных семей. По инициативе партии «Единая Россия» утвержден целый комплекс мер: предоставляются льготы, земельные участки, выплаты, реализуются социальные и жилищные программы. Этот перечень регулярно расширяется. В этом году введена новая выплата — 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье.

Секретарь подмосковного отделения партии «Единая Россия», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Подмосковье занимает второе место в ЦФО по рождаемости и четвертое место в России по количеству многодетных семей.

«Мы гордимся тем, что в регионе за последние несколько лет число многодетных семей увеличилось в четыре раза. Для них в Подмосковье выстроена одна из самых эффективных в стране систем поддержки. Мы выражаем слова восхищения и поддержки родителями, которые создали большие крепкие семьи. Личный пример родителей помогает детям расставлять приоритеты в жизни, передавать дальше важнейшие духовные ценности и вековые традиции», — прокомментировал Брынцалов.

Так, например, в Химках проживает порядка 3 тысяч многодетных семей, которым оказывается всесторонняя помощь. Одной из популярных мер поддержки остается получение денежной компенсации вместо земельного участка, в прошлом году ее размер увеличили до 400 тысяч рублей.

«Вместе с тем мы продолжаем развивать инфраструктуру, создавая благоприятные условия для жизни семей с детьми и гармоничного развития подрастающих поколений. По Народной программе „Единой России“ ремонтируются школы и детские сады, модернизируются объекты здравоохранения», — рассказала секретарь местного отделения «Единой России», глава городского округа Химки Елена Землякова.

Так, благодаря реализации Народной программы, в обновленных классах в Химках День знаний встретили более чем 700 учеников школы № 8 на улице Маяковского и 250 младшеклассников гимназии № 23.

В Балашихе региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Наталья Алимова навестила многодетную маму — Анастасию — вдову Героя России Александра Потапова и вручила памятные подарки. Александр, служивший в 604-м Центре спецназначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, не раз участвовал в сложных операциях. Его жизнь трагически оборвалась в августе 2022 года при эвакуации мирного населения из-под артиллерийского обстрела. Сегодня Анастасия воспитывает трех дочерей.

«Софии два с половиной года, она родилась после гибели мужа, сейчас она ходит в сад. Средней дочке Еве восемь лет. Она с трех лет занимается художественной гимнастикой, а старшая дочка заканчивает девятый класс, у нее есть проблемы со здоровьем, и нам очень помогают с обследованиями, отвечают на любые медицинские вопросы», — поделилась Анастасия.

В Пушкино единороссы организовали для многодетных семей участников СВО экскурсию на производство молочной продукции «РостАгроКомплекс». Семьи военнослужащих посетили производственные цеха, а также продегустировали свежую продукцию и даже самостоятельно сделали йогурт.

«Дети были в полном восторге, когда своими руками делали йогурт. Радует, что нас помнят, поддерживают и создают возможности. Это очень важно — знать, что ты и твои дети не одни», — прокомментировала супруга мобилизованного бойца.

В Пушкинском округе проживают более 800 семей участников СВО, для участников на постоянной основе обеспечивается соцподдержка, юридическое сопровождение, медицинская помощь, содействие в трудоустройстве. Особое внимание уделяется обеспечению льготами, образованием, а также психологической помощи.

Подмосковная «Единая Россия» продолжит развитие социальных инициатив, чтобы каждая семья в Подмосковье чувствовала заботу со стороны общества и власти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.