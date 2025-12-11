Московская область может поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Елки России»

Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды совместно с ВАРМСУ, АНО «Креативная экономика» и Ресурсным центром «Фейшен ХАБ» при поддержке Минстроя России и Администрации Президента Российской Федерации с 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года проводит Всероссийский конкурс «Елки России» (далее — Конкурс). Общественные пространства, благоустроенные в рамка федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее — Федеральный проект), как правило, являются местами проведения культурно-массовых мероприятий и центрами притяжения туристов. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс проводится в рамках социокультурного программирования благоустроенных общественных пространств, а также в целях популяризации межрегионального национального обмена, сохранения культурных ценностей и традиций, воспитания чувства гордости за малую Родину, патриотизма у жителей населенных пунктов.

Участие в конкурсе рекомендуется для всех субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются проекты благоустройства в рамках Федерального проекта, в том числе для субъектов Российской Федерации, не являющихся получателями средств федерального бюджета на софинансирование региональных программ современной городской среды.

Конкурс проводится в период с 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в трех номинациях:

Елка России в крупном городе (город, в котором проживает 250 тысяч жителей и свыше);

Елка России в среднем городе (город, в котором проживает от 50 тысяч жителей до 250 тысяч жителей);

Елка России в малом городе или населенном пункте (в котором проживает до 50 тысяч жителей).

Установка елок осуществляется до 25 декабря 2025 года на территории общественных пространств, благоустроенных в рамках Федерального проекта.

Количество населенных пунктов — участников конкурса определяется субъектами Российской Федерации самостоятельно.

Елка должна быть высотой от 3 метров и выше (на усмотрение региона), основное украшение елки — локальные изделия предприятий народных художественных промыслов (при наличии таковых в регионе), мастеров и ремесленников региона с базовым креативным декором, который поддерживает основное содержание елки и локальную аутентичность.

В период с 25 декабря 2025 года по 8 января 2026 года (более ранний срок может быть установлен регионом) проводится региональный этап Конкурса в целях определения лучшей елки региона с последующим ее выдвижением на федеральный этап Конкурса.

До 9 января 2026 года (включительно) субъекты Российской Федерации на сайте https://города-россии.рф подают заявку, с обязательным указанием одной из трех номинаций, которая включает в себя: 5 дневных и 5 ночных фотографий елки, видеоролик не более 30 секунд и описание «Елки России — региона», объемом не более 1 страницы, раскрывающее основную идею, ценности и традиции.

В период 10 по 13 января 2026 года в официальной группе Федерального проекта в социальной сети ВКонтакте «ГородаМеняютсяДляНас» (https://vk.com/art.goroda_rossii) пройдет открытое онлайн голосование по выбору «Елки России — региона 2025 года».

Подведение итогов конкурса — 13 января 2026 года. Победителями признаются по три елки в каждой номинации, набравшие большее число голосов по итогам голосования.

Основная информация о ходе проведения конкурса будет размещаться в официальном телеграм-канале Федерального проекта «ГородаМеняютсяДляНас» (https://t.me/gorodskayasreda).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.