Московская молодежь потянулась к санаторному отдыху

В этом году жители Московского региона стали чаще интересоваться оздоровительным отдыхом: посещаемость сайтов подмосковных санаториев с января по май 2025 года выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснил оператор МегаФон на основе обезличенных данных абонентов.

При этом активность проявили и молодые люди от 18 до 24 лет, они искали информацию о здравницах на четверть чаще

Наиболее заметный скачок интереса год к году произошел у категории старше 65 лет (+63%) и 55-64 лет (+56%). На третьей строчке оказались подростки 14-17 лет (+40%), которые в том числе помогали старшим родственникам изучать условия санаториев. Россияне в возрасте 45-54 лет искали детали оздоровительного отдыха в Подмосковье на 45% активнее в сравнении с прошлым годом. Интерес к санаториям у молодых людей 25-34 лет вырос на 24%, а у пользователей 35-44 лет — на 27%.

Санаторные программы больше привлекают женщин: на их долю приходится 57% от числа всех переходов. Любопытным исключением стала возрастная группа 25–34 лет, где мужчины перехватили инициативу — на их долю приходится 54% визитов.

При этом подмосковными санаториями интересуются не только жители Московского региона. За ними следуют жители Санкт-Петербурга и Ростовской области. В топ-5 также вошли Самарская и Тамбовская области.

Пользователи искали программы восстановления здоровья и бронировали путёвки ещё в начале весны — в марте и апреле. На эти месяцы суммарно пришлась почти половина всех визитов на сайты санаториев с начала года.