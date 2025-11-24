Московская молодежь получит бонусы за посещение городских событий

На интерактивной карте в мобильном приложении «Прогрессоры» появились данные о фестивалях, выставках и мастер-классах, организуемых Комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы (КОСиМП). За визиты на эти локации пользователям начисляется виртуальная валюта, которую можно обменять на скидки от компаний-партнеров и оплату услуг связи, сообщила пресс-служба МТС.

Интерактивный проект реализован в рамках сотрудничества между оператором и КОСиМП и имеет цель повысить вовлеченность молодежи в социальную, научную, спортивную и культурную жизнь столицы.

Вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов отметил, что данное сотрудничество поможет компании быть ближе к активной молодежи.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова добавила, что проект с МТС помогает организации идти в ногу со временем, предлагая молодежи возможности, которые отвечают их образу жизни.

На карте в скором времени появятся точки мультиформатного пространства «Молодежь Москвы», которые можно будет арендовать под коворкинги, контент-фермы и медиастудии.

«Прогрессоры» — это молодежное мобильное приложение от МТС, которое сочетает в себе полезные цифровые сервисы, игровые механики, рекомендации по проведению досуга, а также тарифный план с пакетом интернета, минут и SMS. Приложение доступно для загрузки в AppStore, Google Play и RuStore.