Московская микроэлектроника укрепляет позиции на рынке Латинской Америки

Столичные производители систем распознавания лиц и продуктов питания в рамках бизнес-миссии, организованной центром «Моспром», провели более 60 встреч с контрагентами из Бразилии, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Промышленники столицы развивают сотрудничество со странами Латинской Америки с 2022 года.

«В начале августа четыре столичных производителя микроэлектроники и продуктов питания провели более 60 встреч с партнерами из Бразилии и договорились об установлении торгово-экономического сотрудничества», — уточнил Гарбузов.

Технологиями компьютерного зрения от ИИ-разработчика VisionLabs заинтересовались частные и государственные компании Бразилии. Власти Сан-Паулу рассматривают возможность применения систем столичного производства в проектах городской безопасности Smart City.

«Рынок Латинской Америки имеет для нас стратегическое значение, и мы рады видеть столь высокий интерес к российским технологиям. Проведенные встречи подтвердили актуальность решений VisionLabs для мегаполисов: от городской видеоаналитики до финансового сектора. Мы уверены, что сотрудничество с бразильскими партнерами откроет новые возможности и станет основой для долгосрочных отношений, направленных на развитие ИИ в регионе», — подчеркнул генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.

Сладости, шоколад и биологически активные добавки от московских производителей привлекли внимание бразильских дистрибьюторов. Например, уже сформирован первый заказ на продукцию столичных кондитерских фабрик, а также запланированы регистрационные процедуры для дальнейшей поставки на местный рынок биологически активных добавок от московской компании.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку.