Мошенники в Подмосковье создают фейковые рабочие чаты

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана через мессенджеры, где злоумышленники выдают себя за руководство и коллег. Аферисты предлагают пройти «проверку стажа» и получить доступ к личным данным, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Злоумышленники добавляют человека в поддельный рабочий чат, где от имени начальника появляется сообщение о необходимости подтвердить трудовой стаж и персональные данные. Для этого жертве предлагают перейти в специальный бот, который маскируется под официальный портал госуслуг, и отправить ему уникальный код из СМС или push-уведомления.

После передачи кода мошенники получают доступ к личному кабинету пользователя и могут использовать его данные в преступных целях.

В ведомстве напомнили о базовых мерах цифровой безопасности. Жителям рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать никому коды подтверждения и сразу покидать подозрительные чаты. Также в министерстве советуют ознакомиться с памяткой «Доступно о телефонных мошенниках» и поделиться ею с близкими.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.