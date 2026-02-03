Мошенники в Подмосковье распространяют вирусы под видом обновлений госуслуг

Мошенники звонят жителям Подмосковья, представляясь сотрудниками государственных учреждений, и предлагают обновить приложения. Для этого они просят скачать файлы с названиями «Госуслуги.apk», «Голос.apk», «ЕМИАС.apk», «МОЭС.apk» и другие.

Под предлогом записи на прием, звонка или проверки данных злоумышленники вынуждают продиктовать код из СМС или разрешить доступ к телефону. После этого устройство заражается вредоносным программным обеспечением, что позволяет мошенникам получить полный контроль над телефоном, включая доступ к контактам, геолокации и возможность удаленного управления.

Чтобы защитить себя, специалисты рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов, не переходить по подозрительным ссылкам, не скачивать файлы от неизвестных отправителей и никому не сообщать коды из СМС и личные данные. Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области советует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее своим близким.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.