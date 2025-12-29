Мошенники в Подмосковье используют схему с корпоративными подарками перед Новым годом

Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме с рассылкой СМС от имени службы доставки корпоративных подарков, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мошенники рассылают сотрудникам компаний СМС-сообщения от имени «службы доставки», сообщая о попытке вручения корпоративного подарка. В сообщении говорится, что курьер не смог дозвониться, и предлагается перезвонить по указанному номеру или перейти по ссылке.

Злоумышленники запрашивают персональные данные для «доставки», требуют оплатить несуществующие сборы или перенаправляют на фальшивые сайты. В результате мошенники получают доступ к личной информации или похищают деньги.

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рекомендует не перезванивать на подозрительные номера, не сообщать личные данные и банковские реквизиты, а также внимательно проверять адреса сайтов. В ведомстве советуют ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее своим близким.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.