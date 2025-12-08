Мошенники в Подмосковье используют iCloud для обмана соискателей на онлайн-собеседованиях

В Подмосковье выявили новую схему мошенничества: злоумышленники под видом работодателей на онлайн-собеседованиях получают доступ к iCloud соискателей и блокируют их устройства, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В Подмосковье набирает обороты новая схема мошенничества, нацеленная на соискателей работы. Мошенники размещают привлекательные вакансии на популярных платформах и приглашают кандидатов на онлайн-собеседования.

Во время беседы злоумышленники просят войти в «корпоративный» iCloud, предоставляя логин и пароль, и требуют выйти из личной учетной записи. После выполнения этих действий мошенники меняют пароль и блокируют доступ к аккаунту, превращая телефон в неработающее устройство. Затем они требуют выкуп за восстановление доступа.

Эксперты советуют не переводить деньги и сразу обращаться в полицию при столкновении с подобной ситуацией. Для предотвращения мошенничества рекомендуется проверять работодателей на сайте egrul.nalog.ru и не выполнять подозрительные требования, связанные с личными данными. При возникновении давления рекомендуется прекратить собеседование и завершить онлайн-звонок.

