Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб

В России выросло число атак телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта», после чего выманивают у граждан код из SMS для доступа к «Госуслугам». Завладев аккаунтом жертвы, злоумышленники берут на обманутого кредиты, сообщает газета «Известия» .

Аферисты стали уверять своих жертв, что они связываются с ними от имени генерирующих и энергосбытовых организаций. Вспышка подобных обращений наблюдалась в июне 2024 года — Следком уже возбудил по данным фактам десятки уголовных дел. Ущерб пострадавшим исчисляется миллионами рублей.

«Было видно, что они разбираются в электрике, знают технические детали. К тому же они сообщили, что отправляли мне письмо о грядущей поверке на „Госуслуги“, и спросили, не получал ли я его. В процессе разговора они попросили назвать код, который пришел мне по SMS от „Госуслуг“. А там было ясно написано: „Никому не сообщайте код!“» — вспомнил житель Московской области Александр, к которому обращались мошенники.

Львиная доля пострадавших — жители Москвы и Подмосковья, в основном пенсионеры. Цель мошеннических действий всегда одна — завладеть аккаунтом жертвы на «Госуслугах», чтобы далее оформить на потерпевшего микрозаймы.