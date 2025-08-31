Мошенники создали финансовую пирамиду «прослушивания музыки»

В сети активно распространяется новая мошенническая схема, нацеленная на подростков: им предлагают зарабатывать до 1000 рублей в день за прослушивание музыкальных композиций, сообщает РИА Новости .

Однако для доступа к «заработку» требуется внести первоначальный взнос. Как пояснила эксперт Алла Храпунова, после оплаты жертва обнаруживает, что основной доход формируется не от прослушивания, а от привлечения новых участников, что соответствует модели финансовой пирамиды.

Мошенники используют два ключевых фактора: увлечение подростков музыкой и желание легко заработать. Попав в систему, подростки не только теряют собственные деньги, но и невольно становятся соучастниками, вовлекая знакомых в махинацию.

Эксперт подчеркивает: важно объяснить детям, что предложения с высоким заработком за минимальные усилия всегда являются обманом. Потеря средств не должна толкать их на дальнейшее участие в схемах — это может привести к более серьезным последствиям, включая соучастие в преступлениях. Родителям рекомендовано провести профилактические беседы и научить детей критически оценивать подобные предложения.