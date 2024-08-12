Мошенники «разводят» россиян по новой схеме с «Госуслугами» и «Госключом»

Злоумышленники, занимающиеся кражей денег с личных банковских счетов, стали использовать новую, весьма сложную и убедительную для потенциальных жертв схему. В афере задействованы портал «Госуслуги» и приложение для создания электронной подписи «Госключ», сообщает газета «Известия» .

Координатор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева отметила, что на сегодняшний день поступило несколько обращений граждан о применении новой мошеннической схемы. По словам эксперта, злоумышленники выбирают в качестве своих жертв людей пенсионного и среднего возраста, опираясь на их доверчивость и склонность следовать указаниям.

Схема состоит из множества этапов. Сначала мошенники получают доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги». После этого они загружают фальшивую нотариальную доверенность, которая позволяет управлять всеми счетами пострадавшего, в специальный раздел для подписания документов с использованием сервиса «Госключ». Жертва получает оповещение о необходимости подписать документ.

Затем человеку звонит злоумышленник, представляясь сотрудником правоохранительных органов, который утверждает, что все счета человека находятся под угрозой. Он настоятельно советует подписать доверенность, чтобы защитить деньги. В панике жертва спешит выполнить указания «сотрудника», что открывает путь для следующего этапа мошеннической схемы.

Позже человеку вновь звонит «правоохранитель», который сообщает, что собеседник стал жертвой мошенников. Злоумышленник объясняет, что после подписания доверенности хакеры получили доступ ко всем счетам, и поэтому необходимо срочно перевести средства на надежный счет, чтобы избежать потерь. После этого жертва теряет свои деньги.