Мошенники развели 79-летнего генерала КГБ на 60 млн рублей

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К концу 80-х Юрий Яровенко дослужился до начальника 3-го отдела 3-го Главного управления КГБ СССР.

Злоумышленники связались с Юрием Ивановичем 20 августа. Под видом сотрудников ФСБ и Пенсионного фонда мошенники убедили генерала, что ему необходимо пересчитать пенсионные накопления.

Ярошенко трижды передавал неизвестным пакеты со своими сбережениями. Всего он отдал курьерам-инкассаторам 60 млн рублей. Ярошенко лишь в начале сентября понял, что был обманут мошенниками. Генерал обратился в правоохранительные органы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).