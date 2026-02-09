Мошенники рассылают вирусные сообщения о кешбэке в Подмосковье

Жителям Подмосковья начали поступать вирусные сообщения с предложением активировать кешбэк за покупки на маркетплейсах, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мошенники рассылают жителям Подмосковья сообщения с текстом «Поздравляем! Вам начислен кешбэк 15% за покупки». В письмах содержится ссылка на фейковый сайт, который имитирует банковский сервис или торговую площадку.

Пользователей просят ввести логин, пароль и код из СМС, после чего злоумышленники получают доступ к банковским счетам. В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и использовать только официальные приложения банков и маркетплейсов.

Если данные были введены на поддельном сайте, необходимо срочно сменить пароли, отвязать банковские карты и связаться с банком. Дополнительную информацию о кибербезопасности можно получить в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Раздел доступен бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.