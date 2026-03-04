Мошенники проговорили с ИИ «Кибербабушка» 34 часа

Билайн: за два месяца на ИИ перевели более 1,1 тыс мощеннеческих звонков

Телеком-оператор «Билайн» сообщил, что за первые два месяца 2026 года мошенники более 1,1 тыс. раз позвонили ИИ «Кибербабушка» и проговорили с ним в сумме около 34 часов, сообщает Газета.ru .

«Кибербабушка» — это ИИ-модель, которая общается с мошенниками под видом пожилой женщины и отвлекает их от реальных жертв. Проект разработал «Билайн». По данным компании, средняя продолжительность разговора составляет около минуты, а самая длинная беседа в середине февраля длилась 27 минут.

Чаще всего аферисты используют схемы «замена домофона», «замена полиса ОМС» и «доставка заказа». Во время разговоров они нередко переходят на неформальный тон, жалуются на жизнь и используют нецензурную лексику. Некоторые изображают заботливых курьеров или сотрудников страховых и управляющих компаний.

Алгоритм анализирует речь звонящего, после чего языковая модель генерирует ответ с учетом контекста и переводит его в голос. Все происходит за доли секунды, поэтому мошенники уверены, что говорят с реальным человеком. В компании отметили, что число одновременных вызовов планируют увеличить, а модель продолжает обучаться на каждом звонке.

