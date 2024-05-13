Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов пользователей Telegram

Киберпреступники под видом техподдержки мессенджера Telegram рассылают пользователям заявки на удаление аккаунта. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

В новой схеме обмана потенциальной жертве приходит сообщение от «техподдержки» о получении заявки на удаление аккаунта. В сообщении утверждается, что отменить процедуру удаления можно через специальную форму. В конце сообщения прикреплена ссылка на фишинговый сайт, где пользователю необходимо ввести номер телефона и код безопасности. Так мошенники получают полный доступ к аккаунту и контроль над ним.

Техподдержка мессенджера никогда не обращается к пользователям с вопросами об удалении их учетной записи. А удалить аккаунт может только сам пользователь в настройках мессенджера.

Мингосуправления Московской области рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности, которая доступна на портале госуслуг Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.