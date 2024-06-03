Мошенники предлагают выпускникам Подмосковья купить ответы на ЕГЭ

В период проведения экзаменов преступники предлагают выпускникам купить ответы на ЕГЭ в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Злоумышленники создают группы в соцсетях и мессенджерах и предлагают купить «решения» экзаменационных вариантов. Отправив деньги, жертва получает случайный набор фальшивых ответов, файлы с вирусами, которые повредят устройство или вообще ничего.

Чтобы обезопасить себя, нужно помнить, что купить ответы на ЕГЭ невозможно, так как задания создаются в условиях строгой секретности, используется технология многоступенчатой защиты. Варианты по регионам и экзаменационным пунктам распределяет компьютер, а печатают их организаторы в присутствии детей и раздают комплекты материалов произвольно. В день ЕГЭ в пункте проведения экзамена с помощью специального токена производится дешифровка заданий, до начала экзамена никто не знает, какой вариант попадется выпускнику.

Повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.