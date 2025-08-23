Мошенники предлагают несуществующие машины по заниженным ценам

МВД предупредило о схеме обмана при покупке авто с доставкой «до порога

МВД России выявило новую схему мошенничества при продаже автомобилей, при которой преступники предлагают несуществующие транспортные средства по ценам значительно ниже рыночных, сообщает РИА Новости .

Как следует из материалов ведомства, злоумышленники активно используют обещания оформления доставки «до порога» и требуют оплаты фиктивных таможенных сборов.

По данным правоохранительных органов, уже зафиксированы случаи обмана граждан из разных регионов страны. Одна из пострадавших перевела аферистам несколько миллионов рублей после требования оплатить «налог по переводу автомобиля на физическое лицо». В ведомстве подчеркивают, что подобные предоплаты всегда являются признаком мошенничества.

Эксперты рекомендуют покупать автомобили только через проверенные площадки с официальными продавцами и избегать сделок с предоплатой без личного осмотра транспортного средства.