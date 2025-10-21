Мошенники начали рассылку поддельных уведомлений о присвоении наград военным РФ

Злоумышленники, маскируясь под представителей штаба, распространяют среди военнослужащих фальшивые приказы о наградах. Их намерение — обманным путем выманить конфиденциальную информацию якобы для уточнения данных. Эксперт объяснил причины этой активности и способы защиты личных сведений.

Вехов считает, что мошенники активизировались в связи с внедрением электронного реестра военнослужащих летом этого года и переводом большинства операций, связанных с военной службой, в онлайн-формат. Под различными предлогами они стремятся завладеть личными данными военнослужащих и использовать их в своих интересах. Во-первых, чтобы оказать моральное и психологическое давление на них и их семьи. Во-вторых, с целью обманным путем получить денежные средства, заработанные ими в зоне боевых действий, отметил специалист.

Профессор подчеркнул, что для обеспечения безопасности личных данных необходимо помнить: воинские части и военкоматы никогда не звонят сотрудникам по собственной инициативе.

«Официальное уведомление происходит исключительно через начальников и командиров частей в письменной форме, в пакетах. Надо просто не общаться и вешать трубку. Соответственно, если сообщения приходят подобного рода, то не реагировать никак. Тем более, что все военнослужащие, когда принимаются на воинскую службу либо отправляются в зону ведения боевых действий, — им под роспись запрещено использовать сотовые телефоны, кроме тех, которые им периодически выдают для звонков домой», — рассказал в эфире радио Sputnik Виталий Вехов.

