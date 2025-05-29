Мошенники используют программу «Активное долголетие» для обмана пожилых людей

Член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что мошенники используют сведения о государственной программе «Активное долголетие» для обмана пожилых граждан, сообщает RT .

По его словам, злоумышленники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками социальных служб, поликлиник или МФЦ. Под предлогом «ускоренного оформления участия» в программе или получения дополнительных льгот они запрашивают персональные и финансовые данные — номера банковских карт, паспортные данные и коды из СМС.

Часто используются элементы психологического давления: собеседникам сообщают, что в случае отказа или промедления они могут утратить право на участие в программе. Мошенники нередко обладают персональной информацией, что позволяет им завоевывать доверие.

Немкин подчеркнул, что официальные структуры не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. В случае сомнений гражданам рекомендуется уточнить сведения о звонящем и перезвонить по официальному номеру соответствующего учреждения. Кроме того, при подозрительных контактах стоит проконсультироваться с родственниками или знакомыми.

Депутат напомнил, что программа «Активное долголетие» реализуется на безвозмездной основе, и любые предложения, предполагающие оплату услуг, являются мошенническими.