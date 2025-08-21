Мошенники используют дипфейки для обмана женщин в интернете

Сайты знакомств стали инструментом не только для поиска партнеров, но и площадкой для криминальной деятельности. Злоумышленники применяют современные технологии дипфейков, чтобы создавать вымышленные образы и вводить в заблуждение доверчивых пользовательниц. Клинический психолог Ксения Савельева объяснила журналистам Север-Пресс , что одной из распространенных тактик является схема «Романтический вымогатель».

По словам Савельевой, преступники специально регистрируют фейковые аккаунты и выстраивают эмоциональную связь с жертвой через романтическую переписку, чтобы в дальнейшем получить финансовую выгоду. Специалист рекомендовала россиянкам не терять бдительность и учиться распознавать признаки мошенничества, поскольку многие женщины даже не подозревают, что общаются с несуществующим человеком, а не с потенциальным партнером.

Как действуют мошенники?

Мошенники часто используют тактику постепенного выманивания средств. После установления доверительных отношений они начинают запрашивать финансовую помощь, ссылаясь на экстренные ситуации — необходимость медицинского лечения, покупку обратных билетов или помощь родственникам. Нередко злоумышленники придумывают критические обстоятельства, требующие немедленного денежного перевода, играя на эмоциях жертвы для получения быстрого отклика.

Показательна история, когда в онлайн-переписке девушка знакомится с якобы преуспевающим предпринимателем, временно работающим вдали от дома. Мошенник постепенно формирует эмоциональную связь, делясь личными историями и планами на будущее. Когда доверие установлено, он сообщает о внезапных проблемах — утере бумажника, проблемах со здоровьем, требующих денег на лечение, или задержании на таможне. По информации экспертов, после получения запрошенной «небольшой суммы» такие мошенники обычно прекращают всякое общение с жертвой.

Как защититься?

Чтобы не стать жертвой мошенников, девушкам рекомендуют перепроверять фотографии через поиск по картинкам через популярные поисковые системы. Этот способ поможет убедиться, что фотография подлинная, а не скаченная картинка с другого сайта.

Женщинам также стоит обращать внимание на настроение в переписке. Если собеседник проявляет чрезмерную заботу, просит помощи или делится личными историями сразу, это должно вызвать подозрение, так как настоящая романтичная связь устанавливается постепенно, а не через несколько сообщений.

Мошенники еще часто просят жертв перейти с ними в другие мессенджеры, придумывая разные причины, почему не могут остаться на сайте знакомств. Кроме того, они оттягивают момент личной встречи с девушкой, но при этом могут торопить в переписках принять какое-либо решение как можно скорее. Например, перевести денег или купить билеты.

«Не переходите по ссылкам, отправленным вам незнакомыми людьми. Это может привести к краже ваших данных или заражению устройства вирусом. Доверяйте своим ощущениям. Если что-то вызывает сомнения или тревогу, лучше перестраховаться и прекратить общение», — посоветовала психолог россиянкам.