Мошенники активизировались в Подмосковье перед Новым годом

Жители Подмосковья столкнулись с ростом мошенничества в преддверии Нового года: злоумышленники используют фишинговые письма и фейковые профили, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В предновогодний период в Подмосковье увеличилось число мошеннических схем. Преступники рассылают фишинговые письма от имени известных компаний и агентств, предлагая «эксклюзивные» условия и требуя срочную предоплату. Также они создают поддельные профили в социальных сетях и мессенджерах с предложениями аренды несуществующих локаций.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты советуют внимательно проверять адреса сайтов, обращать внимание на орфографические ошибки и необычные домены. Рекомендуется анализировать аккаунты: если профиль создан недавно или имя изменено недавно, это повод насторожиться. Особую осторожность следует проявлять, если требуют перевести 100% предоплату.

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее своим близким.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.