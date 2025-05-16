Мошенник, обманывавший пенсионеров, приговорен к 1,5 годам колонии

22-летний Андрей Солопов и его сообщники совершали противоправные действия в Одинцовском городском округе. Преступники неоднократно звонили пожилой супружеской паре, представляясь сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга, Роскомнадзора или электросетей. Они уговаривали пенсионеров снять с банковских счетов более 2,3 млн рублей и передать деньги курьеру якобы для сохранности, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

У пожилых людей возникли подозрения, и они обратились в правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция выдала одному из пенсионеров муляжи банкнот, которые он должен был передать курьеру. Встреча состоялась у входа в банк — сразу после передачи «денег» Солопов был задержан.

«Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важны бдительность и своевременное обращение в правоохранительные органы. Благодаря этому пенсионеры не только избежали потери денег, но и помогли вскрыть схему мошенников, от действий которых могли пострадать и другие люди. Хотелось бы еще раз напомнить нашим гражданам, что нельзя поддаваться панике — даже если звонящий угрожает „арестом счета“ или „уголовным делом“, первым делом необходимо самому обратиться в правоохранительные органы. Обязательно пообщайтесь со своими близкими, расскажите им о том, как действуют мошенники и что делать, чтобы не попасть на их уловки», — отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Дело было передано в суд, где государственный обвинитель представил доказательства вины Солопова. На заседании подсудимый не принес извинений и отказался компенсировать моральный ущерб. Сторона обвинения пришла к выводу, что его исправление невозможно без изоляции от общества. В итоге суд приговорил мошенника к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

«Мошенники продолжают маскироваться под представителей различных структур и оказывать психологическое давление на жертву, чтобы завладеть ее деньгами. Особенно уязвимыми остаются пожилые люди. Мы регулярно проводим информационную работу и призываем родственников чаще разговаривать с пожилыми членами семьи, объяснять им типичные схемы обмана. Предупреждён — значит вооружён», — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.