Мощности по утилизации шин в реестре утилизаторов достигли 525 тысяч тонн

Мощности по переработке изношенных автомобильных шин среди компании, которые смогли пройти пройти проверку на включение в реестр утилизаторов, достигли 525 тысяч тонн. Российский экологический оператор напомнил о необходимости сдавать старые шины на переработку, передает пресс-служба компании.

«Каждый сезон в России образуются сотни тысяч тонн изношенных шин, и их переработка — важная часть экономики замкнутого цикла. На сегодняшний день в реестр утилизаторов входит 24 предприятия по утилизации отходов шин, их совокупная мощность составляет около 525 тысяч тонн в год. Рост мощностей позволяет вовлекать в переработку все больше резинотехнических изделий и снижать нагрузку на полигоны. Особенно актуальна тема переработки шин осенью, в сезон массовой „переобувки“ автомобилей», — отметили в пресс-службе РЭО.

Отслужившие покрышки нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов — они относятся к отходам IV класса опасности и подлежат обязательной утилизации. Сдать шины можно в специализированные пункты приема, автосервисы или на станции шиномонтажа, которые сотрудничают с переработчиками.

Из старых покрышек можно получать резиновую крошку для покрытия спортивных и детских площадок, добавки к асфальту и другие полезные материалы.

За выброс шин в неположенных местах предусмотрены штрафы по статье 8.2 КоАП РФ: для граждан — от 2000 до 3000 рублей, при повторном нарушении — до 5000 рублей; для должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей; для организаций — от 100 000 до 250 000 рублей или приостановка деятельности до 90 суток.