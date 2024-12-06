Мощности одного из крупнейших ЦОДов РФ вырастут в два раза

Таким образом, в дата-центре появится более 650 новых стойко-мест, а его общая мощность вырастет более чем в два раза. В новых стойках будет размещаться облачная инфраструктура компании. На ее основе будет предоставляться весь спектр облачных сервисов MWS от виртуальной инфраструктуры до резервного и объектного хранилища, а также платформенные сервисы, такие, как системы управления базами данных и бизнес-приложения, готовые к работе из облака.

«Сеть дата-центров MWS является одной из крупнейших и наиболее геораспределенных в России. При этом для удовлетворения растущих потребностей компании и клиентов в новых мощностях, строительство новых и расширение действующих дата-центров не останавливается. Всего у компании 15 ЦОДов, пять из них — в Московском регионе», — уточнил руководитель центра сервисов ЦОД МТС Александр Тишкин.

Известно, что ЦОД GreenBushDC в Зеленограде рассчитан на общую проектную мощность 19 МВт и размещение оборудования в трех независимых модулях площадью 5220 кв. м. После завершения начатых работ дата-центр будет вмещать более 1250 серверных стоек, а по мере их заполнения планируется расширение еще на 30%.