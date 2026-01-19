Мощнейшая радиационная буря достигла Земли: уровень опасности S4

Возле Земли зафиксирован редкий космический шторм, которого не наблюдалось последние 22 года. Поток заряженных частиц от Солнца достиг отметки в 37 тысяч единиц, что стало рекордом XXI века, говорится в Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)» .

Специалисты отмечают, что такая сильная радиационная активность регистрируется впервые за два полных цикла солнечной активности. Буре присвоен уровень опасности S4 по пятибалльной шкале.

По последним данным, концентрация солнечных протонов достигла 30 тысяч единиц. Это приближается к историческому максимуму — около 40 тысяч единиц, зарегистрированному в XX веке.

Максимальный уровень S5 пока остается гипотетическим — за все время современных наблюдений его ни разу не фиксировали.

«Уровень протонов вырос до 30 тысяч единиц!!! Это выше, чем во вспышке X17.2 в 2003 году. Это вообще необъяснимо! Пишем как есть. ОБНОВЛЕНИЕ — 22:25 МСК — 37 тысяч!!!!!!!! ДОСТИГНУТО РЕКОРДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В XXI ВЕКЕ!!!!! (авторский стиль сообщения сохранен — ред.)», — говорится в сообщении ученых.

Специалисты пока не могут дать научное объяснение происходящему явлению.

