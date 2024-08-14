Мощная вспышка произошла на Солнце

сегодня в 10:32

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что мощная вспышка произошла на стороне Солнца, которая направлена на Землю. Об этом сообщает РИА Новости .

Он отметил, что информации о выбросе вещества со звезды еще нет.

По данным сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, вспышки на Солнце в среду утром были класса Х (сильные).

Взрыв наблюдали в северном полушарии звезды, что необычно для текущего цикла, когда почти вся активность сосредоточена к югу от экватора.