«Моржи Дубны» проведут массовый заплыв

Спортивный праздник «Спорт для всех» 8 и 9 февраля пройдет в парке на набережной им. Д. И. Менделеева в Дубне, сообщили в пресс-службе округа.

Всех гостей ждёт насыщенная программа, в рамках которой запланированы интерактивные эстафеты для детей, зарядки на открытом воздухе, сдача норм ГТО, квесты по спортивному ориентированию в зимний период, спортивные эстафеты и массовый заплыв от клуба «Моржей Дубны» в Волге.

На празднике моржевания будут вручены призы за лучший костюм, а также пройдут конкурсы с призами. Участники клуба моржей расскажут, как правильно закаляться, о пользе купания в воде в зимнее время года, поделятся личным опытом, продемонстрируют своё мастерство в зимнем плавании, а самых смелых участников посвятят в моржи.

Акция пройдет совместно с врачами Дубненской больницы, которые проверят здоровье жителе в передвижном мобильном комплексе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.