Морской гоп-стоп: белые акулы отбирают улов у рыбаков на Сахалине

31 июля рыбак поймал большого тунца, но не смог довезти рыбу до дома, так как его увидела белая акула. Хищница сильно обглодала тунца, а потом еще плыла за лодкой, надеясь отобрать то, что осталось у рыбака.

Как пояснил замдиректора Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александр Буслов, большая белая акула нечасто заплавает в район Сахалина. Скорее всего, она появилась тут из-за потепления воды. Море в Татарском прогрелось до плюс 25 градусов. По этой причине в акваторию острова пришел большой тунец, а за ним и хищники.

Такое наблюдается на Сахалине примерно раз в 40 лет. Ранее хищников видели там в 30-х и 70-х годах ХХ века. Если аномалия с теплом продолжится, то в проливе станет больше опасных хищников. А рыбакам нужно будет не только ловить рыбу, но и отбивать ее у акул.