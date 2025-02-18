Морозы в Крыму положительно сказались на сельском хозяйстве

«Февральские окна, которые мы традиционно ждем в феврале, сместились на январь. Мы фиксировали уже цветение у некоторых видов слив в Бахчисарайском районе. Нас это очень сильно пугало. Однако данное похолодание и осадки, которые пришли, оказались для нас положительными», — отметил Кратюк.

Министр пояснил, что таким образом эксперты эффективно справляются с вредителями и предотвращают их активное размножение. Также растения, которые должны начать цвести и плодоносить весной, сейчас находятся в оптимальном состоянии покоя. Это позволяет предполагать, что они будут давать плоды в необходимый срок.

С посевами тоже все в порядке, добавил Кратюк. Ожидаемые температуры в диапазоне от -6 до -10 градусов в течение ближайших двух недель не представляют угрозы, так как озимые культуры обычно выдерживают морозы до -15 градусов.