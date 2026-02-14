Морозы ударят по Московскому региону в ночь на 15 февраля

Морозы ударят по столице и Московской области в ночь на воскресенье. Следующая неделя начнется с дальнейшего усиления холодов, сообщается на сайте «Метеоновости» .

«Мартовская оттепель покидает столичный регион. Уже сегодня вечером южный ветер сменится северо-западным, который и начнет забрасывать холодный воздух. В ночь на воскресенье ударит мороз», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 15 февраля, днем в столице ожидается минус 7 — минус 9 градусов. В вечернее время столбики термометров опустятся до минус 13 градусов, в Подмосковье похолодает до минус 7 — минус 12, к вечеру понижение до минус 15 градусов.

Предстоящая неделя в Москве начнется с дальнейшего понижения температуры до минус 16 — минус 18 градусов, а в области — до минус 20 градусов. Днем в столице будет минус 10 — минус 12 градусов, в Подмосковье — до минус 15 градусов. Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 8 градусов.

Морозы усилятся, сопровождаясь снегопадом, а местами и метелью. Ветер будет дуть со скоростью 12-14 м/с, что может привести к образованию снежного наката на дорогах.

