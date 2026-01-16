Морозы немного ослабеют на Крещение в Московском регионе

В ночь на 19 января, когда православные празднуют Крещение, в Подмосковье и столице ожидается до -минус 15 — минус 12 градусов, без усиления ветра, сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что пик морозов в регионе придется на 17 и 18 января, их как раз можно назвать крещенскими.

«В Богоявленскую ночь температура будет в пределах минус 10-12 градусов, по региону — минус 10-15 градусов. Дневная температура на Крещение в Москве — минус 6-8 градусов. То есть температура останется ниже климатической нормы, но уже не на 10 градусов, как в субботу и воскресенье, а градуса на 2-3. То есть на само Крещение морозы в столичном регионе ослабеют», — сказала Позднякова.

По ее словам, в ночь на 19 января в регионе таких неблагоприятных погодных условий, как усиление ветра не ожидается, снегопада тоже не будет.

В ночь с 18 на 19 января в РФ будут праздновать Крещение Господне. Это один из самых древних праздников христианской церкви. По традиции россияне окунаются в купель.

