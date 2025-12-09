Морозы до минус 11 градусов ожидаются в Москве в выходные

Позднякова: в столице резко похолодает к субботе и воскресенью

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве к выходным ожидается резкое похолодание до минус 11 градусов ночью, сообщает «Вечерняя Москва» .

В Москве в ближайшие дни сохранится относительно теплая погода, однако к выходным температура резко понизится.

Эксперт отметила, что до конца рабочей недели в столице будет держаться плюсовая температура. В среду ночью ожидается до минус двух градусов, а днем — около плюс двух. В четверг и пятницу ночью температура будет около нуля, днем — от плюс двух до пяти градусов.

К выходным погодные условия изменятся. По словам Поздняковой, в субботу и воскресенье в Москве установится морозная погода: днем температура опустится до минус семи градусов, а ночью — до минус 11.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в столице выпадет снег, но снежный покров продержится недолго из-за дождей. Синоптик Александр Ильин также отметил, что со второй недели декабря в Москве ожидаются снегопады.