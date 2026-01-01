сегодня в 10:23

Морозы до -14 градусов ожидаются в Московском регионе в первый день года

В Подмосковье и столице в четверг прогнозируется мороз без существенных осадков, средняя суточная температура будет на 5-7 градусов ниже нормы сообщается на сайте «Метеоновости» .

При облачной с прояснениями погоде термометры в Москве покажут минус 11 — минус 9 градусов, в области от минус 14 до минус 8.

Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 4-9 м/с, относительная влажность воздуха составит 75-80%. Атмосферное давление в регионе останется пониженным, но постепенно вырастет до 740 мм рт. ст.

Геомагнитный фон в четверг ожидается возмущенный.

Также есть большая вероятность появления проблем у жителей при заболеваниях сосудов, нервной системы, переохлаждения и роста числа простудных заболеваний, так как организм переживает острый стресс.

