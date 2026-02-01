Морозная погода ожидается в Московском регионе в первый день февраля
В Подмосковье и столице в воскресенье будет морозно, температура составит минус 18 — минус 16 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет небольшой снег, местами умеренный.
Скорость северного, северо-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до минус 22 — минус 20 градусов, днем 2 февраля — от минус 16 до минус 14. Пройдет небольшой снег.
