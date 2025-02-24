Мороз и солнце: Россиянам дали подробный прогноз на неделю

Эксперт Шувалов: в России на неделе ожидается мороз и солнце без осадков

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе в центральной части европейской России синоптики прогнозировали морозные температуры и ясное небо, сообщает «МИР 24» .

Как стало известно, значительные изменения в температурном режиме вылились на начало марта. На протяжение всей рабочей недели температура в целом в районах будет на низком уровне, ночью показатели достигнут около минус 15 градусов, днем от 0 до минус 5 градусов, с небольшим потеплением до плюс 1 в некоторых регионах. Вышеупомянутая антициклональная погода характеризуется слабым ветром, перепадом температур и высоким давлением.

«Сейчас вся южная часть Центрального федерального округа уже ушла в отрицательную аномалию температур. А северная остается пока в положительной аномалии, но в ближайшие дни там произойдет дальнейшее понижение среднесуточной температуры», — заявил Шувалов.

Февраль так же не остался без недостатков, во многих областях показатели осадков ниже нормы. К примеру, во Владимирской области, выпало всего 20 процентов от нормы, причем за весь месяц. В районе Центрального федерального округа осадки сбалансированы от 25 до 45 процентов от нормы.

Эксперт отметил, что изменений в погоде ожидать не стоит. На предстоящей неделе осадков в виде снега снова не ожидается, будет преобладать ясное небо, солнце и мороз.