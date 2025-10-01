Моргенштерн* задолжал налоговой более полумиллиона рублей

На сегодняшний день задолженность 27-летнего артиста составляет 683 тыс. рублей. В конце августа он полностью разорвал бизнес-связи с Россией, закрыв свое ИП. В начале СВО Моргенштерн* также покинул ресторанный бизнес.

При этом с недвижимостью в России музыкант расставаться не торопится. Речь идет о доме с гаражом общей площадью 973 кв. м. Помимо этого, у Моргенштерна* в собственности земельный участок около 10 соток в подмосковной деревне Леоново. Вся недвижимость была арестована в январе текущего дела в рамках уголовного дела.

В сентябре прошлого года в отношении Алишера возбудили уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.