Монтаж спутниковой антенны без разрешения на многоэтажках грозит штрафом

Незаконная установка спутниковой антенны на многоквартирных домах в России может обернуться штрафом, рассказал юрист Михаил Салкин. Он также объяснил, как правильно устанавливать вышеуказанное оборудование для личного пользования, пишет NEWS.ru .

Жилищное законодательство России (статьи 36, 44-46 ЖК РФ) предусматривает обязательное проведение общего собрания собственников для принятия решения по данному вопросу. Салкин отметил, что игнорирование этого требования может привести к штрафу. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 1 до 2,5 тыс. рублей. Кроме того, незаконно установленное оборудование может быть демонтировано по решению суда.

Также действующее законодательство не позволяет наказать соседей за сильный аромат готовящейся пищи, поскольку приготовление еды на кухне является законным правом каждого жителя, пояснил общественный деятель и специалист в области ЖКХ Дмитрий Бондарь.

В то же время за излишний шум соседи могут понести административное наказание. По словам юриста Ильи Русяева, нарушение закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» может обернуться предупреждением или денежным взысканием до 2 тыс. рублей.