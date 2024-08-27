Монолитные работы завершили в здании детсада в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном

В подмосковном Долгопрудном строится ЖК «Бригантина», на его территории строится здание детского сада для 135 малышей. В корпусе № 2 дошкольного учреждения завершены монолитные работы и наружная кирпичная кладка, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Девелопер возводит дошкольное учреждение в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования.

На данный момент на объекте ведется устройство инженерных систем. В ДОУ обустроят шесть групп, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для педагогов, пищевой и медицинский блоки. Это четвертый детский сад в составе ЖК «Бригантина». Два дошкольных учреждения в общей сложности для 300 воспитанников уже работают. Третий детский сад планируется открыть в сентябре нынешнего года.

ЖК «Бригантина» возводят в городском округе Долгопрудный. Уже построены 10 жилых корпусов на 5462 квартиры. Благоустроена парковая зона рядом с набережной канала им. Москвы.

На первых этажах заселенных домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. Сдан в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 813 машино-мест. Также планируется построить новый корпус школы № 7 для 1500 учеников, пятый детский сад для 135 малышей и взрослую поликлинику на 95 посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.