МОНИКИ в Подмосковье отметил 250-летие и получил поздравления от губернатора

МОНИКИ был основан в 1775 году по инициативе Екатерины Великой как центр борьбы с эпидемией чумы. В годы Великой Отечественной войны здесь работал эвакуационный госпиталь, а в 1943 году учреждение преобразовали в МОНИКИ. За 250 лет институт стал крупным медицинским кластером, объединяющим клинический, научный и образовательный центры.

В институте работают более 2,4 тысячи сотрудников, включая почти 100 врачей с ученой степенью и более 120 докторов и кандидатов медицинских наук. Ежегодно здесь проходят лечение около 50 тысяч пациентов, ежедневно выполняется до 140 операций, две трети из которых — малоинвазивные. МОНИКИ проводит уникальные для региона операции по трансплантации почек, печени, пересадке роговицы и сложные хирургические вмешательства.

В последние годы институт получил современное оборудование, включая МРТ, КТ, роботизированные хирургические комплексы. В 2026 году планируется запуск системы для роботизированной хирургии. МОНИКИ активно развивает онкологическое направление, оказывает помощь пациентам с редкими заболеваниями и после трансплантаций. В учреждении действует центр телемедицины, который ежегодно проводит сотни тысяч онлайн-консультаций.

В честь юбилея сотрудникам МОНИКИ вручили награды. Особо отмечены заслуги заведующего отделением кардиохирургии Дмитрия Зыбина, анестезиолога-реаниматолога Федора Глухова, а также других специалистов и медицинских сестер. Институт продолжает внедрять современные технологии и расширять спектр оказываемой помощи жителям Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.