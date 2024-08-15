Молодым учителям Челябинска станут платить по 140 тыс руб, но при ряде условий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в регионе усилят финансовую поддержку молодых учителей. Теперь такие педагоги смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере 60-140 тыс. рублей, сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу челябинского правительства.

Выплату станут производить на протяжении 3 лет с ежегодным увеличением ее размера. Если стаж работы учителя составляет один год, то он будет получать 60 тыс. рублей, два года — 100 тыс. рублей, три года — 140 тыс. рублей.

На единовременную выплату смогут рассчитывать учителя до 35 лет с профильным образованием, которые ранее не преподавали в других учреждениях и начали работать сразу после окончания учебы.

Указанная программа материальной поддержки начнет действовать с 1 сентября 2024 года.