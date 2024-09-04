Молодых россиян призвали не стремиться к работе курьерами

Экономист Михаил Беляев рассказал, что массового перехода россиян в курьеры не предвидится, поскольку эта работа является довольно специфичной и предполагает значительные физические усилия, а также требует много времени, сообщает «Инфо24» .

Не каждый способен заниматься этой работой, несмотря на то что для этого требуется минимальная квалификация. Однако требования к физическому здоровью и психологической устойчивости в этой области весьма жесткие. Поэтому беспокоиться о ситуации на рынке труда не стоит, убежден эксперт.

Недавно сервис «Авито Работа» поделился статистикой, согласно которой доходы курьеров в России увеличились в среднем на 40%, достигнув отметки в 124 тыс. руб. в месяц. По оценке Forbes, максимальная зарплата курьеров может достигать 155 тыс. руб., что сопоставимо с окладом начинающего специалиста в области информационных технологий.

По мнению Беляева, маловероятно, что за курьерами последует цепная реакция увеличения заработной платы в других профессиях.

Российский рынок труда имеет особенность: в профессиях, не требующих высокой квалификации и навыков, могут возникать временные всплески зарплат, объяснил экономист. С одной стороны, это приводит к общему росту заработной платы на рынке, но с другой — такие перекосы оказывают негативное воздействие, отметил он.

По словам Беляева, этот негатив касается не тех, кто уже получил образование и трудится по профессии, а молодежи, которая только начинает свою карьеру. Ей необходимо получать профессию, чтобы потом иметь возможность работать в адекватных условиях, считает эксперт.

«Аномальный рост заработной платы в курьерском секторе может соблазнять молодежь быстрым заработком и быстрым успехом в ущерб приобретению реальной профессии и построению более устойчивых планов на жизнь», — заключил экономист.