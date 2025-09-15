Молодые взрослые: в России провели опрос о сепарации и самостоятельности

Женщины в России берут на себя ответственность за свою жизнь раньше, чем мужчины. Средний возраст, когда девушки ощущают себя самостоятельными и независимыми от родителей, составляет 22 года. А молодые люди «взрослеют» в 24,5 года.

К числу барьеров, которые мешают сепарации, россияне относят преимущественно материальные факторы. Так, почти три четверти респондентов (73,8%) отмечают, что обретению независимости препятствует слишком низкий доход. 56,3% не имеют возможности жить отдельно, то есть приобрести или снять собственное жилье. Реже вступлению во «взрослую» жизнь препятствуют психологические причины: чрезмерный контроль и давление со стороны близких (34,8%), эмоциональная неподготовленность (28,7%) и страх (14,1%).

При этом 48,4% признаются, что оставаться в зависимости от родителей или партнера им просто удобно. В этом случае речь идет скорее о привычке к определенному уровню комфорта и образу жизни: часть россиян не столько не могут позволить себе самостоятельность, сколько сознательно откладывают этот шаг.