Молодые врачи начали работу в Серпухове и получают поддержку округа

В Серпухове молодые врачи приступили к работе в местных поликлиниках и получают меры поддержки, включая выплаты и жилье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поликлиническом отделении № 6 Серпуховской больницы к работе по целевому направлению приступили Анастасия Сущенко и Марина Овчаренко. Обе — выпускницы Рязанского государственного медицинского университета и работают участковыми врачами-терапевтами. Анастасия отметила благоприятную атмосферу в коллективе и поддержку опытных коллег. Марина приехала из Заокского района Тульской области и считает, что врач должен сохранять любовь к профессии.

Вячеслав Цуников, выпускник Тульского государственного университета и МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, работает врачом-неврологом в поликлиническом отделении № 7.

Для закрепления молодых специалистов в Серпухове реализуются государственные и региональные программы поддержки. Молодым медикам, трудоустроившимся в учреждения здравоохранения Московской области в течение первого года после окончания вуза, предоставляются ежемесячные стимулирующие выплаты сроком на три года. Специалистам, переехавшим из других регионов, компенсируют 50% расходов на наем жилья, предоставляют служебное жилье, возможность участия в программах социальной ипотеки и выделяют земельные участки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.