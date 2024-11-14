Молодые управленцы из Московской области в финале Всероссийского конкурса «Лидеры села»

Четыре участника из Московской области стали финалистами Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села». Коротков Максим, Лукьянов Антон, Полунин Сергей и Ичетовкин Сергей вошли в список 150 лучших участников, которые продемонстрировали высокий уровень знаний и способностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В ходе конкурса участники прошли через два этапа испытаний, включая интеллектуальный тест и демонстрацию лидерских качеств. В финале, который пройдет в начале декабря, участникам предстоит показать свои управленческие навыки, способность работать в команде и аналитические способности.

Конкурс «Лидеры села» играет важную роль в рамках программы «Кадры для села» и направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, способной стать лидерами в сельской местности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.