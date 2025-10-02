Молодые учителя из Волоколамска получили денежные гранты

В Волоколамске подведены итоги муниципального конкурса «Педагогический дебют». Глава округа Наталья Козлова поздравила всех участниц и наградила победителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в конкурсе приняли участие восемь педагогов из разных школ округа. Конкурс дает молодым специалистам возможность проявить себя, поделиться новаторскими идеями и получить ценный опыт.

Конкурс проходил в несколько этапов. Участницы представили презентации с инновационными подходами в образовании и провели открытые уроки, где продемонстрировали педагогическое мастерство.

По итогам выбраны победители:

1 место — Лилия Димова, учитель физкультуры гимназии №1;

2 место — Татьяна Тайхриб, учитель начальных классов Привокзальной школы;

3 место — Полина Руденко, учитель иностранного языка школы №3.

В Волоколамске уже третий год подряд призеров поддерживают денежными грантами: 150 тысяч рублей за первое место, 100 тысяч рублей за второе и 50 тысяч рублей за третье.

«Несмотря на небольшой педагогический стаж, они уже показали высокий профессионализм и искреннюю любовь к своему делу. Поздравляю всех участниц и желаю дальнейших успехов», – сказала Наталья Козлова.

Лилия Димова теперь представит Волоколамский округ на региональном этапе конкурса.

«Волнение было сильным. Я не ожидала победы, но была уверена, что практический урок прошел хорошо. Я надеялась получить приз, но первое место в конкурсе стало для меня неожиданностью. За победу я получила грант в размере 150 тысяч рублей. Эти деньги я потрачу на своего первенца, которого уже жду», – рассказала Лилия Димова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.