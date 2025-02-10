Молодые ученые со всей страны обменялись опытом в Подмосковье

В Дубне состоялось выездное заседание и встреча членов координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте России по науке и образованию. Визит был приурочен к празднованию Дня российской науки, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В течение нескольких дней молодые ученые со всей страны обменивались опытом и знакомились с научной инфраструктурой нашего наукограда», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

В рамках программы ученые пообщались с научным руководителем лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, академиком Юрием Оганесяном и получили ответы на интересующие их вопросы.

Именитый ученый дал молодым коллегам напутствие. «Мне бы хотелось, чтобы вы были свободны в выборе цели, чтобы обстоятельства на вас не давили. Чтобы вы делали так, как вам хочется. Конечно, бывают трудные моменты. Но важно иметь смелость и внутреннюю уверенность, что вы всегда можете преодолеть эти трудности», — сказал он.

Также члены совета побывали на базовых установках ОИЯИ — фабрике сверхтяжелых элементов и ускорительном комплексе NICA.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.