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Молодые туи в подмосковном парке Островского подготовили к зиме

Посетители парка Островского заметили, как преобразилась главная аллея благодаря молодым туям, высаженным осенью. Чтобы хвойные красавицы радовали посетителей, им необходима особая забота зимой, сообщает пресс-служба администрации горокруга Ступино.

Как пояснили в администрации парка, несмотря на то, что туи считаются вечнозелеными растениями, они нуждаются в защите от суровых зимних условий.

«Морозные ветры, яркое зимнее солнце и резкие перепады температур могут нанести серьезный вред молодым растениям: повредить хвою, вызвать ожоги и привести к гибели ветвей», — уточняется в сообщении.

Чтобы уберечь молодые туи от неблагоприятных погодных условий, деревья укутаны специальным укрывным материалом. Благодаря таким мерам, молодые туи смогут благополучно перезимовать и весной порадуют свежей зеленью посетителей парка культуры и отдыха имени Николая Островского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

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