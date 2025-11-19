Молодые специалисты из Подмосковья посетили «Школу молодого учителя»

В Московской области состоялась «Школа молодого учителя» в рамках методического сопровождения учителей — молодых специалистов, пришедших в этом году на работу в школы Подмосковья. Мероприятие прошло на базе образовательного центра «Лидер» Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Школа молодого учителя» собрала выпускников, которые прошли конкурсный отбор на право получения единовременной выплаты и приступили к работе в школах Московской области (топ-100), а также молодых специалистов из городских округов Ленинский, Домодедово, Наро-Фоминский и Подольск. Всего в мероприятии приняли участие 150 молодых педагогов.

Во время мероприятия были организованы мастер-классы и открытые уроки, проведенные победителями и лауреатами конкурса «Учитель года» как регионального, так и всероссийского уровня. Участники получили возможность обменяться опытом, задать вопросы опытным коллегам и получить ценные рекомендации по организации учебного процесса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.